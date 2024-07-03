Комментатор Майков: надеюсь, "Флорида" сохранит Тарасенко

Комментатор Филипп Майков в разговоре с "Газета.Ru" высказался о продлении контракта обладателем Кубка Стэнли "Флорида Пантерз" с российским защитником Дмитрием Куликовым, а также о ситуации с другим выступавшим за "пантер" россиянином форвардом Владимиром Тарасенко.