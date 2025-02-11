Михаил Шеремет: Украина согласилась заплатить США ресурсами на $500 млрд – Трамп

Украина согласилась заплатить США ресурсами на $500 млрд – ТрампПрезидент США утверждает, что Киев «по сути согласился» предоставить редкоземельные полезные ископаемые в качестве оплаты военной помощи, передает New York Post.
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