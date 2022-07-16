«Глубокая некомпетентность»: как в Киеве грозят западным банкам Международным уголовным судом

Киев подаст иски в Международный уголовный суд (МУС) против крупнейших банков Европы и США, если те не разорвут отношения с компаниями, которые торгуют российской нефтью, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
Киев подаст иски в Международный уголовный суд (МУС) против крупнейших банков Европы и США, если те не разорвут отношения с компаниями, которые торгуют российской нефтью, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
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