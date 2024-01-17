Экс-замминистра Тука: Зеленский вместо Залужного назначит главкомом ВСУ Буданова

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент страны Владимир Зеленский намеревается назначить на должность главкома вооруженных сил генерала Кирилла Буданова.
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