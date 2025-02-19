The killer surprised everyone when he harmed one of the GBI's own on Will Trent Season 3 Episode 7. Our review! The post Will Trent Season 3 Episode 7 Review: The Surprise Killer Harmed One of the GBI’s Own appeared first on TV Fanatic.
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