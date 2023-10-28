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Newsweek: на Украине нового премьера Словакии Фицо окрестили мини-Орбаном

Newsweek: на Украине нового премьера Словакии Фицо окрестили мини-Орбаном

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает выделение помощи Украине. За это глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко назвал политика мини-версией премьера Венгрии Виктора Орбана, пишет Newsweek.

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