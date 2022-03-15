Происшествия

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Автоинспекторы в ЯНАО познакомили дошкольников со своей службой

Автоинспекторы в ЯНАО познакомили дошкольников со своей службой

Первое, с чем познакомились ребята, стали патрульные автомобили, которые вызвали большой интерес у детей.

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