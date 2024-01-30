ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Чтобы женщине не работать, ей надо... вкалывать по 16 часов в день без выходных и отпусков

Чтобы женщине не работать, ей надо... вкалывать по 16 часов в день без выходных и отпусков

  Работать за зарплату или бесплатно? Что же выбрать?   И снова список обязанностей женщин, которые они должны исполнять, чтоб "не работать"! Иной раз кажется, такая "наивность", чтоб не сказать "умственная отсталость", просто не позволит её обладателю доносить ложку до рта.

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