Чтобы женщине не работать, ей надо... вкалывать по 16 часов в день без выходных и отпусков

Работать за зарплату или бесплатно? Что же выбрать? И снова список обязанностей женщин, которые они должны исполнять, чтоб "не работать"! Иной раз кажется, такая "наивность", чтоб не сказать "умственная отсталость", просто не позволит её обладателю доносить ложку до рта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии