Чтобы женщине не работать, ей надо... вкалывать по 16 часов в день без выходных и отпусков

Работать за зарплату или бесплатно? Что же выбрать? И снова список обязанностей женщин, которые они должны исполнять, чтоб "не работать"! Иной раз кажется, такая "наивность", чтоб не сказать "умственная отсталость", просто не позволит её обладателю доносить ложку до рта.