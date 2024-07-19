Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Экс-президент США Дональд Трамп созвонился 19 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор", — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
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