Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Экс-президент США Дональд Трамп созвонился 19 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор", — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Зеленский его запарафинил, не успел стать президентом уже стал нерукопожатным! Очередной американский клоун!
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2 час.

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