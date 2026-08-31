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Мама Гайнутдинова даже не упомянула Медведеву, поздравив со свадьбой только сына

Мама Гайнутдинова даже не упомянула Медведеву, поздравив со свадьбой только сына

В соцсетях обратили внимание на то, что мама танцовщика Ильдара Гайнутдинова поздравила со свадьбой только сына, даже не упомянув его жену — фигуристку Евгению Медведеву.

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