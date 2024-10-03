В РФ заработала комиссия по набору в армию контрактников, созданная Путиным

Стартовала работа комиссии по комплектованию российской армии контрактниками, созданной президентом России Владимиром Путиным, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вечером 3 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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