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Несекретные материалы

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Кит Келлог рассказал, когда и где может закончиться конфликт на Украине

Кит Келлог рассказал, когда и где может закончиться конфликт на Украине

Разрешение ситуации на Украине для новоизбранного Трампа является вопросом престижа и делом чести, хотя именно это направление внешнеполитической активности нового президента представляет собой едва ли не самую сложную часть его президентства.

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Комментарии
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АБ
Александр Бондаренко
Обещал закончить конфликт за 24 часа Мужик сказал мужик сделал
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17 час.

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