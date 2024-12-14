Кит Келлог рассказал, когда и где может закончиться конфликт на Украине

Разрешение ситуации на Украине для новоизбранного Трампа является вопросом престижа и делом чести, хотя именно это направление внешнеполитической активности нового президента представляет собой едва ли не самую сложную часть его президентства.
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