Латвия признала невозможность заменить лекарства из России Ирэн ОрлонскаяМинистерство здравоохранения Латвии выразило недовольство заменой лекарств, поставляемых из России и Беларуси, как сообщает телеканал TV3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии