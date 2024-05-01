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Латвия признала невозможность заменить лекарства из России

Латвия признала невозможность заменить лекарства из России

Латвия признала невозможность заменить лекарства из России Ирэн ОрлонскаяМинистерство здравоохранения Латвии выразило недовольство заменой лекарств, поставляемых из России и Беларуси, как сообщает телеканал TV3.

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