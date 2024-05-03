ФСБ ликвидировала в Ленобласти диверсанта, готовившего теракт в регионе

Он готовил покушение на топливный терминал в Тосненском районе В ФСБ заявили о ликвидации в Ленинградской области агента украинской военной разведки, который готовил серию терактов, в том числе на объектах Минобороны РФ и на объектах энергетической инфраструктуры.
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