Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Сергей Шишов вошел в состав Координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций.