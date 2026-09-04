Нарышкин: Запад милитаризирует Балтийский регион

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил на пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, что Запад нагнетает напряженность в Балтийском регионе и милитаризирует его.