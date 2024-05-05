РИА Новости: ликвидированный в Ленобласти диверсант был связан с делом «Крокуса»

Ликвидированный в Ленобласти диверсант был причастен к делу о теракте в «Крокус Сити Холле» . Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, мужчина уехал из России сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году — по словам собеседников агентства, в Литву.
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