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Thoma Bravo инвестирует в технологическую платформу Tanda

Thoma Bravo инвестирует в технологическую платформу Tanda

Инвестиционная компания Thoma Bravo, один из крупнейших мировых игроков в сфере программного обеспечения, объявила о заключении соглашения о стратегических инвестициях в развитие компании Tanda.

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