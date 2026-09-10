Франция не стала реагировать на «присвоение» Трампом своих заморских территорий Париж дал понять, что не собирается придавать значения каж.
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