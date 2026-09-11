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Царьград

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Иракская полиция обнаружила 47 беспилотников в Анбаре

Иракская полиция обнаружила 47 беспилотников в Анбаре

Иракская полиция выявила тайник с 47 беспилотниками и боеприпасами в бывшей мастерской Анбара. Саудовская Аравия сообщила о приостановке работы нефтепровода из-за атак с территории Ирака.

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