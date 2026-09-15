Примирение в подарок? Как принц Гарри отпраздновал 42-летие после возвращения Британию

Несмотря на свое возвращение в Британию, принц Гарри встретил свой 42-й день рождения вдали от королевского двора — в США, где уже несколько лет живет вместе с супругой Меган Маркл и детьми.
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