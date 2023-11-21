Россияне больше не являются основными покупателями недвижимости в Дубае

Граждане России больше не являются ключевыми покупателями недвижимости в Дубае, сообщает "Лента.ру". В материале отмечается, что россияне стали чаще продавать ранее приобретенные в Дубае квартиры, а также отменили часть уже запланированных покупок.
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