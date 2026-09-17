Психолог Сухогузов рассказал, как помочь ребёнку вернуться к учёбе

После каникул родителям стоит меньше концентрироваться на оценках и чаще интересоваться настроением и впечатлениями ребёнка, рассказал KP.
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