Исследование: потребление молока связано с повышенным риском развития рака простаты

По данным Испанского общества медицинской онкологии (SEOM), рак предстательной железы является наиболее распространенной опухолью у мужчин и занимает второе место среди причин смертности от рака у мужчин после рака легких и колоректального рака .
По данным Испанского общества медицинской онкологии (SEOM), рак предстательной железы является наиболее распространенной опухолью у мужчин и занимает второе место среди причин смертности от рака у мужчин после рака легких и колоректального рака .
Свежие комментарии