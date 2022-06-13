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Исследование: потребление молока связано с повышенным риском развития рака простаты

Исследование: потребление молока связано с повышенным риском развития рака простаты

По данным Испанского общества медицинской онкологии (SEOM), рак предстательной железы является наиболее распространенной опухолью у мужчин и занимает второе место среди причин смертности от рака у мужчин после рака легких и колоректального рака .

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