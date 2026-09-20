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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дёмина: «Нетс» очень довольны прогрессом Егора. Через пару сезонов мы сможем увидеть его среди претендентов на участие в Матче всех звезд»

Алексей Карванен , агент защитника « Бруклина » Егора Дёмина , рассказал о подготовке россиянина к новому сезону.

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