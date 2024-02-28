В России рухнул второй за неделю банк

Банк России принял решение отозвать лицензию у банка «Гефест». В банке назначена временная администрация ЦБ, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов По словам представителей ЦБ, причиной отзыва лицензии стали систематические нарушения «Гефестом» законов о банковской деятельности.