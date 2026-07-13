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Эти слова о национальной сборной потрясли Францию: вспыхнул мощный скандал

Эти слова о национальной сборной потрясли Францию: вспыхнул мощный скандал

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой потряс Францию. В своей статье для газеты El Debate он заявил, что у их национальной сборной "высококлассный состав", но в ней "нет ни одного француза" (имелась в виду неудачная фраза об этническом происхождении футболистов, — прим.

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