Эти слова о национальной сборной потрясли Францию: вспыхнул мощный скандал

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой потряс Францию. В своей статье для газеты El Debate он заявил, что у их национальной сборной "высококлассный состав", но в ней "нет ни одного француза" (имелась в виду неудачная фраза об этническом происхождении футболистов, — прим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии