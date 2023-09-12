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Сергей Тетюхин об Олимпиаде-2024: «Даже если нам разрешат ехать под нейтральным флагом – надо ехать. Что мы от этого, станем меньше русскими?

– Пока я не вижу ничего, чтобы мы могли туда даже теоретически попасть. Даже если нам разрешат ехать под нейтральным флагом и без гимна – надо ехать.

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