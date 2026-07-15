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Иркутск Сегодня

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Ангарчанин поверил аферистам и улетел в Москву, чтобы отдать им 1,8 млн рублей

Житель Ангарска лишился почти двух миллионов рублей из-за телефонных аферистов. Мошенники убедили его, что его деньги якобы ушли на финансирование террористов, и заставили лично прилететь в Москву, чтобы передать наличные курьеру.

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