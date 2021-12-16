Трем не верь: турку не верь, непьющему не верь, Альбиону не верь! В последнее время особая роль и инициатива в раздувании военной истерии вокруг Украины и подталкивании ее руководства к безрассудным действиям стали принадлежать Великобритании.
Трем не верь: турку не верь, непьющему не верь, Альбиону не верь! В последнее время особая роль и инициатива в раздувании военной истерии вокруг Украины и подталкивании ее руководства к безрассудным действиям стали принадлежать Великобритании.
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