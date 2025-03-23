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Женщине, у которой забрали пятерых детей, помогут с жильём

Женщине, у которой забрали пятерых детей, помогут с жильём

Русский компас Многодетная мать Людмила. Фото: социальные сети. Но ребятишек ей так и не вернули.

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Комментарии
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Николай Тимофеев
Когда у матери отбирают детей  https://www.9111.ru/questions/77777777724506553/
Когда у матери отбирают детей
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13 час.
Владислав Владислав
Опять органы опеки не тем занимаются. А ведь я уверен, что там СОСЕДИ отметились, написав в опеку. Из злости написали или из зависти - вот в чем вопрос. А может этих детей изъяли под конкретных людей, чтобы они их усыновили/удочерили!
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13 час.
САША ЛЕПАЕВ
мигрантам раздают а своим хрен. видимо мигранты для них свои а наши чужие. какая ненависть у людей к нашей продажной власти.ну она дождется.чаша уже переполнена.
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11 час.
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