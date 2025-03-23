Женщине, у которой забрали пятерых детей, помогут с жильём

Владислав Владислав

Опять органы опеки не тем занимаются. А ведь я уверен, что там СОСЕДИ отметились, написав в опеку. Из злости написали или из зависти - вот в чем вопрос. А может этих детей изъяли под конкретных людей, чтобы они их усыновили/удочерили!