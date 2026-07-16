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TRENDYMEN

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Степногорск: город в СССР, которого не существовало на картах. Что скрывали за высоким забором

Степногорск: город в СССР, которого не существовало на картах. Что скрывали за высоким забором

Десятки тысяч человек жили в этом городе, ходили в школы, работали на заводах и ездили по собственной железной дороге.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Российская империя с вятичами и кривичами??? ..забавно, забавно... насколько я помню школьную историю, в одном и том временном отрезке они не существовали... РИ появилась в 18-м веке, а кривичей-вятичей к тому времени лет 500 как не существовало... смешно..
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1 м.
Вадим Кузнецов
Конечно, смешно. Потому что племена, входящие в союзы вятичей, кривичей и прочих (даже!) древлян к этому времени прекрасно ассимилировались, вместе с прочими стали великороссами. Так же, как  этруски с сабинянами, и прочие италийские племена и народы, мы их всех сегодня понимаем как &quot;римлян&quot;. Этногенез однако. А вот если бы исходно цацкались с &quot;национальной самобытностью&quot; этрусков, глядишь - и история выглядела бы иначе.
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1 м.
Александр Каблучко
У нас полмира было или с номером или п/я. Сам служил в Мурманске-130 и Шкотово-17
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1 м.