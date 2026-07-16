Десятки тысяч человек жили в этом городе, ходили в школы, работали на заводах и ездили по собственной железной дороге.
Степногорск: город в СССР, которого не существовало на картах. Что скрывали за высоким забором
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
Российская империя с вятичами и кривичами??? ..забавно, забавно... насколько я помню школьную историю, в одном и том временном отрезке они не существовали... РИ появилась в 18-м веке, а кривичей-вятичей к тому времени лет 500 как не существовало... смешно..
Ответить
1 м.
Вадим Кузнецов
Конечно, смешно. Потому что племена, входящие в союзы вятичей, кривичей и прочих (даже!) древлян к этому времени прекрасно ассимилировались, вместе с прочими стали великороссами. Так же, как этруски с сабинянами, и прочие италийские племена и народы, мы их всех сегодня понимаем как "римлян". Этногенез однако. А вот если бы исходно цацкались с "национальной самобытностью" этрусков, глядишь - и история выглядела бы иначе.
Ответить
1 м.
Александр Каблучко
У нас полмира было или с номером или п/я. Сам служил в Мурманске-130 и Шкотово-17
Ответить
1 м.
Свежие комментарии