Степногорск: город в СССР, которого не существовало на картах. Что скрывали за высоким забором

Российская империя с вятичами и кривичами??? ..забавно, забавно... насколько я помню школьную историю, в одном и том временном отрезке они не существовали... РИ появилась в 18-м веке, а кривичей-вятичей к тому времени лет 500 как не существовало... смешно..

Вадим Кузнецов

Конечно, смешно. Потому что племена, входящие в союзы вятичей, кривичей и прочих (даже!) древлян к этому времени прекрасно ассимилировались, вместе с прочими стали великороссами. Так же, как этруски с сабинянами, и прочие италийские племена и народы, мы их всех сегодня понимаем как "римлян". Этногенез однако. А вот если бы исходно цацкались с "национальной самобытностью" этрусков, глядишь - и история выглядела бы иначе.