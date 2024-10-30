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SHOT: Михаил Ефремов встретит Новый год с семьей

До Нового года осужденного за гибель водителя в ДТП Михаила Ефремова могут освободить из колонии. По данным SHOT, у артиста собраны все медицинские справки, на результат повлияет серьезное обострение болезни легких у Ефремова.

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