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Свет вместо магнитов: российские ученые разработали новый способ изучения квантовых материалов

Свет вместо магнитов: российские ученые разработали новый способ изучения квантовых материалов

Новый подход позволит изучать сложные квантовые состояния без использования сильных магнитных полей Российские ученые из Российского квантового центра, Университета ИТМО и МФТИ впервые зарегистрировали признаки коллективного поведения электронов в двумерном материале с помощью оптических методов.

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