Свет вместо магнитов: российские ученые разработали новый способ изучения квантовых материалов

Новый подход позволит изучать сложные квантовые состояния без использования сильных магнитных полей Российские ученые из Российского квантового центра, Университета ИТМО и МФТИ впервые зарегистрировали признаки коллективного поведения электронов в двумерном материале с помощью оптических методов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии