«Учи.ру» может купить сеть школ английского языка

Дочерняя структура образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» (является частью VK) обратилась в ФАС с ходатайством о покупке 100% доли в уставном капитале международной компании (МК) ООО «Рашмор», пишет «Ъ».
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