Комсомольская правда

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В Москве прошла акция «Лучи Победы»

В Москве прошла акция «Лучи Победы»

Во вторник, 22 июня, Москве в Парке Победы и у Московского государственного университета (МГУ) началась акция «Лучи Победы», организованная Общероссийским народным фронтом (ОНФ), и приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

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