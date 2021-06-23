В Москве прошла акция «Лучи Победы»

Во вторник, 22 июня, Москве в Парке Победы и у Московского государственного университета (МГУ) началась акция «Лучи Победы», организованная Общероссийским народным фронтом (ОНФ), и приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.