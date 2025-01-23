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Суд в Кузбассе арестовал мужчину за нападение на сожительницу и её дочь

Суд в Кузбассе арестовал мужчину за нападение на сожительницу и её дочь

В Кемеровской области суд арестовал жителя Яшкинского района за систематическое избиение сожительницы и её четырёхлетней дочери.

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