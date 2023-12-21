☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Леонид Агутин и Александр Ревва... жалкие ничтожные людишки, которые завидуют славе народного любимца. Агутин же не м...Григорий Лепс отм...
  • Валерий Ворожищев
    Почта должна быть только государственной. Зарплата по штатному расписанию - оклад и разумная премия за выполнение сво...«С толстой сумкой...
  • Сергей Татаринцев
    Я очень рад Сусанна,что мы имеем одно мнение.Значит не стареют душой ветераны и мы всегда в строю,старая гвардия нико...Путин показал сво...

Григорий Лепс отмалчиваться не стал и не стесняясь в выражениях прокомментировал скандал, связанный с Шаманом

Григорий Лепс отмалчиваться не стал и не стесняясь в выражениях прокомментировал скандал, связанный с Шаманом

Пока некоторые коллеги Шамана называют его "Кремлевским продуктом" и отказываются петь с ним на одной сцене, находятся и те, кому мнение звездной тусовки полностью безразлично и поддерживают Ярослава Дронова в трудную минуту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Донбасс, не Домбас а именно Донбасс - Донецкий бассейн, пора бы уже и знать, не пятилетний ребёнок поди!
Ответить
2 час.
Александр Салтановский
С козлиной бородкой, да и душонка такая же, гнидник!
Ответить
2 час.
Леонид Руси
Леонид Агутин и Александр Ревва... жалкие ничтожные людишки, которые завидуют славе народного любимца. Агутин же не может спеть... я русский ))) Он не может быть русским патриотом... А Ревва... просто бабууушка... )))) В народной Памяти останутся Зыкина, Кобзон... Патриоты с русской душой...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх