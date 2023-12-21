Григорий Лепс отмалчиваться не стал и не стесняясь в выражениях прокомментировал скандал, связанный с Шаманом

Донбасс, не Домбас а именно Донбасс - Донецкий бассейн, пора бы уже и знать, не пятилетний ребёнок поди!

С козлиной бородкой, да и душонка такая же, гнидник!

Леонид Руси

Леонид Агутин и Александр Ревва... жалкие ничтожные людишки, которые завидуют славе народного любимца. Агутин же не может спеть... я русский ))) Он не может быть русским патриотом... А Ревва... просто бабууушка... )))) В народной Памяти останутся Зыкина, Кобзон... Патриоты с русской душой...