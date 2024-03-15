На Ласточкином гнезде развернули 28-метровые флаги России и Крыма 🤩 Вместе полотна, которые сшили за сутки, образовали букву V.
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На Ласточкином гнезде развернули 28-метровые флаги России и Крыма 🤩 Вместе полотна, которые сшили за сутки, образовали букву V.