МИД РФ: увеличение военных потенциалов НАТО носит провокационный характер

Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld Увеличение военных потенциалов Североатлантического альянса и ее стран вблизи границ РФ носит провокационный характер, заявили в российском МИД, комментируя строительство военной базы в Литве, где будут размещены солдаты бундесвера.
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