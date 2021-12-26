Военный эксперт Литовкин отметил важность обсуждения гарантий безопасности прежде всего с США

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT заявил, что России в контексте гарантий безопасности важны переговоры именно с США, потому что «как в Вашингтоне скажут, так в Брюсселе возьмут под козырёк» Литовкин, комментируя появление заявлений о том, что в ходе обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО якобы «рассматриваться не будет», отметил, что западные страны предварительно ведут «информационно-пропагандистскую работу».