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Пропавшего без вести участника Олимпиады-2020 нашли

Пропавшего без вести участника Олимпиады-2020 нашли

Бразильского марафонца Даниэла Феррейру, пропавшего без вести, нашли. Об этом сообщает Expressen. По информации источника, 27-летний спортсмен, участвовавший в Олимпийских играх 2020 года, воссоединился со своей семьей после 44 дней поисков.

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