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Модрич об 1:1 с Италией: «Хорватия не заслуживала пропущенного гола. Не знаю, откуда судьи взяли 8 добавленных минут. Футбол жесток» 

Модрич об 1:1 с Италией: «Хорватия не заслуживала пропущенного гола. Не знаю, откуда судьи взяли 8 добавленных минут. Футбол жесток» 

Хорваты заняли 3-е место на групповом этапе Евро-2024. «Не знаю, что вам сказать. Футбол иногда жесток, и это очередное доказательство, но что есть, то есть.

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