Роберт Паттинсон решился завести семью

Актер готовится к переменам в личной жизни. Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус LEGION-MEDIA35-летний Роберт Паттинсон, ставший звездой после того, как снялся в вампирской саге «Сумерки», готовится перевести свою личную жизнь на новый уровень.