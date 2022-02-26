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Роберт Паттинсон решился завести семью

Роберт Паттинсон решился завести семью

Актер готовится к переменам в личной жизни. Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус LEGION-MEDIA35-летний Роберт Паттинсон, ставший звездой после того, как снялся в вампирской саге «Сумерки», готовится перевести свою личную жизнь на новый уровень.

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