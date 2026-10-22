Украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала слова экс-госсекретаря США Хилари Клинтон о президенте России Владимире Путине, заявившем, что РФ не остановится на Украине.
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