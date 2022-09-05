В России могут запретить продажу легковоспламеняющихся сигарет

pxhere.com В России могут пересмотреть правила оборота сигарет на территории страны. В первом квартале 2024 году соответствующий доклад будет передан на рассмотрение федерального правительства, со ссылкой на источник в МЧС сообщило издание ТАСС.
pxhere.com В России могут пересмотреть правила оборота сигарет на территории страны. В первом квартале 2024 году соответствующий доклад будет передан на рассмотрение федерального правительства, со ссылкой на источник в МЧС сообщило издание ТАСС.
Свежие комментарии