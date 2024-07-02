Матыцина и Абрамченко выдвинули на довыборы депутатов Госдумы

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экс-вице-премьера Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина по итогам тайного голосования генсовета «Единой России» выдвинули на довыборы депутатов Госдумы, сообщил корреспондент РИА Новости.
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