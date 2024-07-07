Экспозицию Свердловской области на главной выставке страны отметил наградой Кириенко

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина памятной статуэткой за организацию работы стенда региона на выставке «Россия» в Москве.
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