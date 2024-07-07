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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Экспозицию Свердловской области на главной выставке страны отметил наградой Кириенко

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина памятной статуэткой за организацию работы стенда региона на выставке «Россия» в Москве.

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