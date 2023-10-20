Ученые Пермского Политеха повысили эффективность нефтедобычи

Статья с результатами опубликована в сборнике Advances in Automation IV. Эффективность борьбы с парафиновыми отложениями зависит от региона, технологических параметров добычи и выбранного метода оценки теплового эффекта.
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