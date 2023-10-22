ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ, противник потерял до 140 бойцов

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, противник потерял до 140 военнослужащих.
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